Ноябрь, 17 в 1:16

На аэродроме во временно аннексированном Джанкое, что в Крыму, вечером 16 ноября прогремели взрывы.

Видео взрывов в соцсетях обнародовали местные Telegram каналы.

Впоследствии некоторые сообщества удалили видео, но местные жители в комментарии украинским СМИ, как то вещателю Общественное Крым, сообщили, что слышали взрывы.

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— Я слышала гул в небе и несколько взрывов, трудно сказать что это было и как рядом. Дома исчез свет минут на десять, потом появился. Знакомые написали, что у них в городе свет мигал, но не исчезал, — сообщила жительница Джанкоя в комментарии Суспільне Крим.

В то же время после взрывов в Крыму в некоторых районах аннексированного Джанкоя появились проблемы с электроснабжением.

— Помните, в Крыму становится все опаснее и опаснее находиться возле военных баз и гарнизонов, аэродромов, нефтехранилищ, ТЭЦ и подстанций, — написал одновременно в соцсетях украинский нардеп Юрий Мысягин.

По неподтвержденной информации взрывы прогремели в районе аэродрома во временно оккупированном Джанкое.

Известно, что на аэродроме находилось около 80 единиц техники оккупантов, среди них тактическая и стратегическая авиация.

Сейчас официального подтверждения взрывов на аэродроме или других военных объектах в Джанкое нет.

Источники: Суспільне Крим, Мисягін, Оперативний ЗСУ