Листопад, 17 в 1:16

На аеродромі в тимчасово анексованому Джанкої, що у Криму, ввечері 16 листопада пролунали вибухи.

Відео вибухів у соцмережах оприлюднили місцеві Telegram канали.

Згодом деякі спільноти видалили відео, але місцеві жителі у коментарі українським ЗМІ, як то мовнику Суспільне Крим, повідомили, що чули вибухи.

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– Я чула гул в небі і кілька вибухів, важко сказати що це було і як поруч. Дома зникло світло хвилин на десять, потім з’явилося. Знайомі написали, що у них в місті світло блимало, але не зникало, – повідомила жителька Джанкою у коментарі Суспільне Крим.

Водночас після вибухів у Криму в деяких районах анексованого Джанкою з’явились проблеми з електропостачанням.

– Пам’ятайте, у Криму стає все небезпечніше та небезпечніше знаходитися біля військових баз та гарнізонів, аеродромів, нафтосховищ, ТЕЦ та підстанцій, – написав водночас у соцмережах український нардеп Юрій Мисягін.

За непідтвердженою інформацією вибухи пролунали в районі аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої.

Відомо, що на аеродромі знаходилось близько 80 одиниць техніки окупантів, серед них тактична і стратегічна авіація.

Наразі офіційного підтвердження вибухів на аеродромі чи інших військових об’єктах в Джанкої немає.

Джерела: Суспільне Крим, Мисягін, Оперативний ЗСУ