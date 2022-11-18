Ноябрь, 17 в 22:49

Решение Гаагского суда относительно сбития Россией рейса MH17 является основой для того, чтобы осудить тех, кто несет личную ответственность за первоначальное преступление агрессии против Украины, совершенное россиянами в 2014 году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 17 ноября.

Президент объявил, что сегодня было продлено зерновое соглашение, которое предусматривает экспорт украинской агропродукции. Несмотря на попытки России помешать этому процессу, Украине удалось наладить процесс вывоза зерна, преимущественно в страны Африки и Азии.

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— Десятки миллионов людей, прежде всего в странах Африки, спасены от голода. В частности из-за поставок в рамках продовольственной программы ООН из наших портов. Удалось и снизить напряжение на глобальном продовольственном рынке, а это означает, что цены на еду существенно меньше, чем могли быть без нашего продовольственного экспорта, — сказал он.

Зеленский также добавил, что в течение дня состоялось заседание группы Grain from Ukraine.

— Я считаю, что эта российская агрессия должна привести весь мир к очевидному выводу, что никогда в мире не должно быть массового голода. Если мир не будет работать в единстве, то мир будет побежден, — заявил он.

Украинский лидер также обратил внимание на решение суда в Гааге, согласно которому было установлено, что малайзийский пассажирский самолет рейса MH17 был сбит именно российской ракетой во время оккупации Донбасса в 2014 году.

— Очень важное решение сегодня принято в Нидерландах. Есть первый приговор убийцам, которые уничтожили малайзийский Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок и обязательно наступит день, когда они начнут отбывать это наказание. Но это решение не просто о трех убийцах. Россия много врала об этой катастрофе, но все равно ключевые факты были установлены, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и высшего уровня.

— Тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украины — первоначальное преступление, которое породило все остальные, совершенные рашистами с 2014 года. Это то, без чего невозможно обезопасить мир от повторения таких войн, как российская агрессия против нашего государства. Когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда Россия возместит все убытки, причиненные российской агрессией, это будет очень прочный фундамент долговременного мира, — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина имеет все возможности, чтобы это обеспечить, а каждое российское военное преступление и террористический удар получит свой юридический ответ.

— Сегодняшнее решение в Гааге это доказывает, — сказал глава украинского государства.

Президент подчеркнул, что весь день продолжается ликвидация последствий атаки России против Украины, поскольку из-за ударов РФ сейчас 10 млн украинцев не имеют света. По его словам, больше всего обесточены дома жителей Винницкой, Одесской, Сумской областей и в Киеве.

Он добавил, что после российской атаки по Днепру ранены десятки людей, и всем сейчас оказывается помощь.

В частности, в Запорожье продолжается разбор завалов жилого дома, который был уничтожен российским обстрелом в ночь на 17 ноября.

— В перечне погибших семь человек, но, к сожалению, это число может увеличиться, — сказал президент.

Владимир Зеленский заявил, что за первую половину дня ВСУ смогли уничтожить шесть крылатых ракет и пять иранских дронов-камикадзе.

Он подчеркнул, что Украина “снова и снова” повторяет партнерам, что только полная защита украинского неба убережет Украину и Европу от многих возможных эскалаций российской агрессии и побудит Россию к настоящему прекращению войны.

— Не к той пропаганде, которая сейчас звучит из Кремля о якобы готовности к переговорам, чтобы выиграть немного времени и собраться с силами для новых ударов. А к настоящему миру, — сказал украинский лидер.

Зеленский поблагодарил Финляндию и Швецию за решение о новых пакетах оборонной поддержки и назвал эту помощь “очень весомой”.

Президент сообщил, что подписал указы о награждении украинских защитников. Наградами были отмечены 402 военных ВСУ.

В общем, после 24 февраля, уже более 32 тыс. украинцев и украинок были награждены за храбрость в боях, а 4 950 из них — посмертно, сказал Зеленский.