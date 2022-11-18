Листопад, 17 в 22:49

Рішення Гаазького суду щодо збиття Росією рейсу MH17 є основою для того, щоб засудити тих, хто несе особисту відповідальність за первісний злочин агресії проти України, скоєний росіянами у 2014 році.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 17 листопада.

Президент оголосив, що сьогодні була продовжена зернова угода, яка передбачає експорт української агропродукції. Попри спроби Росії завадити цьому процесу, Україні вдалось налагодити процес вивезення зерна, переважно у країни Африки та Азії.

Зараз дивляться

– Десятки мільйонів людей, передусім в країнах Африки, врятовані від голоду. Зокрема через постачання в рамках продовольчої програми ООН з наших портів. Вдалося і знизити напругу на глобальному продовольчому ринку, а це означає, що ціни на їжу суттєво менше, ніж могли бути без нашого продовольчого експорту, – сказав він.

Зеленський також додав, що протягом дня відбулось засідання групи Grain from Ukraine.

– Я вважаю, що ця російська агресія має привести увесь світ до очевидного висновку, що ніколи у світі не має бути масового голоду. Якщо світ не працюватиме у єдності, то світ буде переможено, – заявив він.

Український лідер також звернув увагу на рішення суду у Гаазі, згідно з яким було встановлено, що малайзійський пасажирський літак рейсу MH17 був збитий саме російською ракетою під час окупації Донбасу у 2014 році.

– Дуже важливе рішення сьогодні ухвалене в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малайзійський Boeing у небі над Донбасом у 2014 році. Три особи отримали пожиттєвий термін, і обов’язково настане день, коли вони почнуть відбувати це покарання. Але це рішення не просто про трьох вбивць. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що зараз засуджені виконавці й забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня.

– Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України – первісний злочин, який породив усі інші, скоєні рашистами від 2014 року. Це те, без чого неможливо убезпечити світ від повторення таких війн, як російська агресія проти нашої держави. Коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли Росія відшкодує всі збитки, завдані російською агресією, це буде дуже міцний фундамент довготривалого миру, – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна має усі можливості, щоб це забезпечити, а кожен російський воєнний злочин та терористичний удар отримає свою юридичну відповідь.

– Сьогоднішнє рішення в Гаазі це доводить, – сказав глава української держави.

Президент наголосив, що увесь день триває ліквідація наслідків атаки Росії проти України, оскільки через удари РФ наразі 10 млн українців не мають світла. За його словами, найбільше знеструмило будинки мешканців Вінницької, Одеської, Сумської областей та у Києві.

Він додав, що після російської атаки по Дніпру поранено десятки людей, і усім наразі надається допомога.

Зокрема, у Запоріжжі триває розбір завалів житлового будинку, який був знищений російським обстрілом в ніч на 17 листопада.

– У переліку загиблих сім людей, але, на жаль, це число може збільшитись, – сказав президент.

Володимир Зеленський заявив, що за першу половину дня ЗСУ змогли знищити шість крилатих ракет та п’ять іранських дронів-камікадзе.

Він наголосив, що Україна “знову й знову” повторює партнерам, що лише повний захист українського неба вбереже Україну і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії й спонукатиме Росію до справжнього припинення війни.

– Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить із Кремля про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу й зібратися з силами для нових ударів. А до справжнього миру, – сказав український лідер.

Зеленський подякував Фінляндії та Швеції за рішення щодо нових пакетів оборонної підтримки і назвав цю допомогу “дуже вагомою”.

Президент повідомив, що підписав укази про нагородження українських захисників. Нагородами були відзначені 402 військових ЗСУ.

Загалом, після 24 лютого, вже понад 32 тис. українців та українок були нагороджені за хоробрість у боях, а 4 950 із них – посмертно, сказав Зеленський.