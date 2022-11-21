Ноябрь, 21 в 8:38

Новых ракетных ударов со стороны России можно ожидать в любое время, поскольку РФ не оставляет намерений оставить Украину в блэкауте.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его мнению, россияне пытаются оставить украинцев без света, чтобы склонить нашу страну к переговорам и временному так называемому перемирию.

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– Враг не оставил попыток склонить Украину к каким-то переговорам, “перемирию”, чтобы использовать это для себя, перегруппироваться и нарастить потенциал и ударить снова. Удары можно ожидать в любое время, потому что также РФ не отказывается от намерений оставить нас в блэкауте, – объяснил он.

Также Юрий Игнат добавил: если российские оккупанты ежедневно будут наносить по Украине мощные удары, то ракет у них точно не останется.

Он подчеркнул, что у России ракеты типа Искандер остались в достаточно малом количестве. Однако Калибры и Х-101 россияне продолжают производить.

Напомним, днем ​​15 ноября российские оккупанты выпустили по территории Украины около 100 ракет.

Захватчики превзошли массированную атаку 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты.