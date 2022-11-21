Листопад, 21 в 8:38

Нових ракетних ударів з боку Росії можна очікувати будь-коли, оскільки РФ не полишає намірів залишити Україну в блекауті.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

На його думку, росіяни намагаються залишити українців без світла, щоб схилити нашу країну до переговорів і тимчасового так званого перемир’я.

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– Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, “перемир’я”, щоб використати це для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також РФ не відмовляється від намірів залишити нас в блекауті, – пояснив він.

Також Юрій Ігнат додав: якщо російські окупанти щодня завдаватимуть по Україні потужних ударів, то ракет у них точно не залишиться.

Він наголосив, що у Росії ракети типу Іскандер залишилися у достатньо малій кількості. Однак Калібри і Х-101 росіяни продовжують виготовляти.

Нагадаємо, вдень 15 листопада російські окупанти випустили по території України близько 100 ракет.

Загарбники перевершили масовану атаку 10 жовтня, коли було випущено 84 ракети.