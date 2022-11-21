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Факты / Україна

СБУ задержала помощника “министра ЛНР”, пытавшегося “залечь на дно” в Киевской области

Юлия Соколова, редактор ленты
Бійці СБУ
Фото: Depositphotos

Служба безопасности Украины задержала так называемого помощника “министра МВС” террористического формирования “ЛНР”, пытавшегося “залечь на дно” на территории Киевской области.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, у бывшего главаря боевиков был позывной “Сотый”. Он участвовал в боях против украинской армии на Донбассе в 2014 году.

Боевик был задержан в Киевской области. Для этого была проведена многоэтапная спецоперация. Известно, что после событий 2014 года злоумышленник скрывался от украинского правосудия, в частности на временно оккупированных территориях.

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– При этом окончательно “залечь на дно” решил в Киевской области, где его задержала СБУ. Злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной “администрации” захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками российских спецслужб, — отметили в СБУ.

Затримання бойовика на Київщині
Затримання бойовика на Київщині
Затримання бойовика на Київщині
Затримання бойовика на Київщині
Затримання бойовика на Київщині
Затримання бойовика на Київщині
СБУ задержала помощника “министра ЛНР”, пытавшегося “залечь на дно” в Киевской области / 3 фотографии

Именно по “протекции” российский кураторов боевик был назначен “помощником министра МВС” террористического формирования “ЛНР” и командиром штурмового подразделения в “филиале” российского СОБР. Он координировал действия непосредственно с представителями спецслужб РФ, с которыми регулярно встречался на территории временно оккупированного Крыма.

Известно, что задержанный в 2014 году командовал боевиками при захвате здания управления СБУ в Луганске. Кроме того, он собирал данные сотрудников СБУ в Донецкой и Луганской областях, которые планировал передать оккупантам для диверсий против украинских защитников.

Боевик также создал сеть информаторов, которые должны были передавать сведения о местах дислокации и перемещения подразделений антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. В дальнейшем задержанный предоставлял эти сведения кураторам РФ и уже бывшим главарям боевиков (“главе парламента ЛНР” Алексею Карякину, “министру мвс” Игорю Корнету, “коменданту” оккупированного Луганска Сергею Грачеву).

– Зафиксированы факты передачи врагу закрытых данных о движении колонн с военной техникой сил АТО в районах Северодонецка, Лисичанска и Сватового. Полученные разведданные агрессор использовал для подготовки “засад” и обстрелов украинских подразделений, — уточнили в СБУ.

Этот же боевик осуществлял охрану россиян, в 2014 году приехавших на Донбасс проводить фейковые референдумы, на основе которых провозгласили “ЛНР/ДНР”.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Недавно на деоккупированной территории Херсонской области удалось задержать местного депутата от запрещенной в Украине партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ). Он добровольно сотрудничал с российскими оккупантами и даже занял одну из руководящих должностей.

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Источник: СБУ
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