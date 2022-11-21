Ноябрь, 21 в 18:29

Служба безопасности Украины задержала так называемого помощника “министра МВС” террористического формирования “ЛНР”, пытавшегося “залечь на дно” на территории Киевской области.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, у бывшего главаря боевиков был позывной “Сотый”. Он участвовал в боях против украинской армии на Донбассе в 2014 году.

Боевик был задержан в Киевской области. Для этого была проведена многоэтапная спецоперация. Известно, что после событий 2014 года злоумышленник скрывался от украинского правосудия, в частности на временно оккупированных территориях.

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– При этом окончательно “залечь на дно” решил в Киевской области, где его задержала СБУ. Злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной “администрации” захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками российских спецслужб, — отметили в СБУ.

СБУ задержала помощника “министра ЛНР”, пытавшегося “залечь на дно” в Киевской области / 3 фотографии

Именно по “протекции” российский кураторов боевик был назначен “помощником министра МВС” террористического формирования “ЛНР” и командиром штурмового подразделения в “филиале” российского СОБР. Он координировал действия непосредственно с представителями спецслужб РФ, с которыми регулярно встречался на территории временно оккупированного Крыма.

Известно, что задержанный в 2014 году командовал боевиками при захвате здания управления СБУ в Луганске. Кроме того, он собирал данные сотрудников СБУ в Донецкой и Луганской областях, которые планировал передать оккупантам для диверсий против украинских защитников.

Боевик также создал сеть информаторов, которые должны были передавать сведения о местах дислокации и перемещения подразделений антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. В дальнейшем задержанный предоставлял эти сведения кураторам РФ и уже бывшим главарям боевиков (“главе парламента ЛНР” Алексею Карякину, “министру мвс” Игорю Корнету, “коменданту” оккупированного Луганска Сергею Грачеву).

– Зафиксированы факты передачи врагу закрытых данных о движении колонн с военной техникой сил АТО в районах Северодонецка, Лисичанска и Сватового. Полученные разведданные агрессор использовал для подготовки “засад” и обстрелов украинских подразделений, — уточнили в СБУ.

Этот же боевик осуществлял охрану россиян, в 2014 году приехавших на Донбасс проводить фейковые референдумы, на основе которых провозгласили “ЛНР/ДНР”.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Недавно на деоккупированной территории Херсонской области удалось задержать местного депутата от запрещенной в Украине партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ). Он добровольно сотрудничал с российскими оккупантами и даже занял одну из руководящих должностей.