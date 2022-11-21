Листопад, 21 в 18:29

Служба безпеки України затримала так званого помічника “міністра мвс” терористичного формування “ЛНР”, який намагався “залягти на дно” на території Київщини.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, колишній ватажок бойовиків мав позивний “Сотий”. Він брав участь у боях проти української армії на Донбасі в 2014 році.

Бойовика затримали на Київщині. Для цього була проведена багатоетапна спецоперація. Відомо, що після подій 2014 року зловмисник переховувався від українського правосуддя, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

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– При цьому остаточно “залягти на дно” вирішив на Київщині, де його затримала СБУ. Зловмисник входив до керівного складу окупаційної “адміністрації” захопленого Луганська і перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками російських спецслужб, – зазначили в СБУ.

СБУ затримала помічника “міністра ЛНР”, який намагався “залягти на дно” на Київщині / 3 фотографии

Саме за “протекції” російський кураторів бойовик був призначений “помічником міністра мвс” терористичного формування “ЛНР” та командиром штурмового підрозділу в “філіалі” російського СОБР. Він координував дії безпосередньо з представниками спецслужб РФ, із якими регулярно зустрічався на території тимчасово окупованого Криму.

Відомо, що затриманий у 2014 році командував бойовиками під час захоплення будівлі управління СБУ в Луганську. Крім того, він збирав дані на співробітників СБУ в Донецькій та Луганській областях, які планував передати окупантам для диверсій проти українських захисників.

Бойовик також створив мережу інформаторів, які мали передавати йому відомості про місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції (АТО) на Донбасі. В подальшому затриманий надавав ці відомості кураторам РФ і вже колишнім ватажкам бойовиків (“голові парламенту ЛНР” Олексію Карякіну, “міністрі мвс” Ігорю Корнету, “коменданту” окупованого Луганська Сергію Грачову).

– Зафіксовано факти передачі ворогу закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватового. Одержані розвіддані агресор використовував для підготовки “засідок” і обстрілу українських підрозділів, – уточнили в СБУ.

Цей же бойовик здійснював охорону росіян, які в 2014 році приїхали на Донбас проводити фейкові референдуми, на основі яких проголосили “ЛНР/ДНР”.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нещодавно на деокупованій території Херсонщини вдалося затримати місцевого депутата від забороненої в Україні партії Опозиційна платформа – За життя (ОПЗЖ). Він добровільно співпрацював з російськими окупантами та навіть зайняв одну з “керівних посад”.