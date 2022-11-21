В ISW объяснили, почему Путин защищает военных блоггеров от Минобороны

Ноябрь, 21 в 7:07

Институт по изучению войны ISW проанализировал действия президента РФ Владимира Путина по поводу военных блоггеров, которых он якобы защищает и поддерживает.

Аналитики ISW сообщают, что Владимир Путин встал на защиту военных блоггеров от нападений минобороны РФ, несмотря на то, что сам он усиливает притеснения и цензуру по всей России.

Аналитики утверждают, что российские военные блоггеры не просто поддерживают войну, а становятся группой с отдельным голосом внутри России. Однако они не полностью отделены от российских властей.

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Некоторые из этих блоггеров сейчас занимают официальные должности в Кремле. Путин повысил некоторых известных блоггеров с большим количеством подписчиков, чтобы охватить националистическую аудиторию, к которой они обращаются, и, что самое важное, не допустить, чтобы эта группа отвернулась от путинизма.

Популярность сообщества блоггеров, вероятно, является прямым результатом неспособности Кремля установить эффективное присутствие в Telegram, вытекающем из общей неспособности Путина подготовить свой народ к серьезной и продолжительной войне.

В институте утверждают, что Путин продолжает удваивать поддержку независимости публикаций блоггеров даже тогда, когда наращивает усилия по мобилизации населения на войну. Эти два явления почти наверняка связаны между собой.

Как отмечают аналитики, сейчас возникают вопросы останутся ли блоггеры лояльными Путину и военным усилиям, если российские военные будут продолжать бороться и терпеть неудачи и как отреагирует Путин, если они этого не сделают. Эти вопросы могут стать важными по мере того, как Путин увеличивает свои требования к населению, не желающему обеспечивать пушечное мясо для войны.

Источник: ISW