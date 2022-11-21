В ISW пояснили, чому Путін захищає військових блогерів від Міноборони

Листопад, 21 в 7:07

Інститут вивчення війни ISW проаналізував дії президента РФ Володимира Путіна щодо військових блогерів, яких він нібито захищає і підтримує.

Аналітики ISW повідомляють, що Володимир Путін став на захист військових блогерів від нападів міноборони РФ незважаючи на те, що сам він посилює утиски і цензуру по всій Росії.

Аналітики стверджують, що російські військові блогери не просто підтримують війну, а вони стають групою з окремим голосом всередині Росії.

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Однак вони не є повністю відокремленими від російської влади.

Окремі з цих блогерів зараз займають офіційні посади в Кремлі. Путін підвищив деяких відомих блогерів з великою кількістю підписників, щоб охопити націоналістичну аудиторію, до якої вони звертаються, і, що найважливіше, не допустити, щоб ця група відвернулася від путінізму.

Популярність спільноти блогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності Кремля встановити ефективну присутність у Telegram, що випливає із загальної нездатності Путіна підготувати свій народ до серйозної і тривалої війни.

В інституті стверджують, що Путін продовжує подвоювати підтримку незалежності публікацій блогерів навіть тоді, коли посилює зусилля з мобілізації російського населення на війну. Ці два явища майже напевно пов’язані між собою.

Як зазначають аналітики, наразі постають питання чи залишаться блогери лояльними до Путіна і військових зусиль, якщо російські військові продовжуватимуть боротися і зазнаватимуть невдач та як відреагує Путін, якщо вони цього не зроблять. Ці питання можуть стати важливими в міру того, як Путін збільшує свої вимоги до населення, яке не бажає забезпечувати гарматне м’ясо для війни.

Джерело: ISW