Листопад, 22 в 23:09

У всій Україні будуть розміщені Пункти незламності, в яких будь-який охочий українець зможе підзарядити телефон, отримати мобільний зв’язок чи медичну допомогу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 22 листопада.

Український лідер повідомив, що протягом дня Євросоюз передав транш макрофінансової допомоги на €2,5 млрд. Зеленський додав, що наразі очікується схвалення макрофінансової підтримки на наступний рік, обсяг якої має скласти €18 млрд.

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Крім того, Сполучені Штати спрямують додаткове фінансування для прямої підтримки бюджету України на $4,5 млрд. Це дозволить забезпечити соціальну стабільність і продовжити виплати пенсій та інші зобов’язання держави перед населенням, заявив Зеленський.

Володимир Зеленський звернув увагу і на “енергетичний фронт”.

– Енергетики й комунальники в багатьох регіонах продовжують відновлювальні роботи в мережі. Готуємо й відповіді на можливі нові терористичні атаки проти нашої енергосистеми, – сказав президент.

Він додав, що станом на вечір 22 листопада у 16 областях і в Києві застосовуються лише стабілізаційні графіки відключень. Утім, у разі стрибків споживання можливі також і аварійні відключення.

Президент розповів, що у всій Україні будуть розгорнуті Пункти незламності, де можна буде отримати підтримку людям. Президент заявив, що за підсумками цього дня було підготовлено вже понад чотири тисячі таких пунктів. У майбутньому планується ще більше.

– Якщо знову відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота Пунктів незламності. Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово. Пункти працюватимуть обов’язково – при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо, – повідомив Зеленський.

Президент повідомив, що станом на сьогодні працює спеціальний сайт – nezlamnist.gov.ua, – на якому розміщено мапу Пунктів незламності у всій Україні, а сама мапа постійно оновлюється.

Крім іншого, на сайті та в усіх Пунктах незламності можна буде дізнатись, де працює найближча АЗС, банківське відділення, аптека, магазин, заявив Зеленський.

– Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу, і що вони намагаються зробити. Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що місцевій владі поставлено завдання забезпечити інформування людей про наявність Пунктів незламності: інформація про те, де людина може знайти підтримку у разі тривалого відключення енергії, буде розміщена у будівлях органів влади, в аптеках, магазинах, у поштових відділеннях тощо.

Президент заявив, що до цієї ініціативи вже приєднались представники бізнесу. Для підприємців також на сайті nezlamnist.gov.ua є спеціальна форма, якщо бізнесмени хочуть приєднатись і стати Пунктом незламності для українців.

– Впевнений: допомагаючи одне одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму, – сказав він.

Зеленський розповів, що ситуація на передовій за минулу добу не зазнала змін, а на всіх ділянках фронту зберігається та ж динаміка, що була й у попередні дні.

– ​Донеччина – жорсткі атаки, постійні обстріли. Я дякую всім нашим героям, які мужньо тримають оборону попри все! Луганщина – з боями, але потроху зміцнюємо наше становище й потроху рухаємося. ​Херсонщина та інші території півдня – робимо все, щоб скоротити бойовий потенціал окупантів і ліквідувати їхні можливості обстрілювати наші міста, – сказав він.

Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ крок за кроком доведуть російську армію й до нових поразок, і жодні обстріли Херсона чи будь-яких інших наших міст окупантам нічим не допоможуть.

Український лідер нагадав, що на фандрейзинговій платформі United24 дуже активно акумулюються кошти на морські дрони, де поступово будується флот дронів України.