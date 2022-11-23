Придется эвакуировать часть Киева в случае худшего сценария – Кличко

Ноябрь, 23 в 11:22

Эта зима может оказаться худшей для Киева со времен Второй мировой войны. Возможно, “придется эвакуировать часть города”, заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, киевлянам следует приготовиться к самому негативному сценарию с отключением электричества в условиях зимы, однако заверил, что власти делают все, чтобы до этого не дошло.

– Путин хочет терроризировать людей, заставляя их мерзнуть без света…Мое впечатление: люди станут только злее, решительнее. Мы не умрем и не убежим, как того хочет Путин, – заверил Кличко.

Он также призвал Германию срочно передать Киеву гуманитарную помощь в виде генераторов, теплой одежды и других необходимых вещей.

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Ранее в ДТЭК заявили, что Киев хорошо защищен системами ПВО, поэтому вероятность полного отключения света в столице очень мала.

К тому же большое количество систем ввода и генерации расположены в самом городе, и нужно нанести удар по всем этим объектам, чтобы электричество полностью исчезло.