Доведеться евакуювати частину Києва у разі найгіршого сценарію – Кличко

Листопад, 23 в 11:22

Ця зима може виявитися найгіршою для Києва з часів Другої світової війни. Можливо, “доведеться евакуювати частину міста”, заявив мер столиці Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

За його словами, киянам слід приготуватися до найнегативнішого сценарію з відключенням електрики в умовах зими, проте запевнив, що влада робить усе, щоб до цього не дійшло.

– Путін хоче тероризувати людей, змушуючи їх мерзнути без світла… Моє враження: люди стануть лише злішими, рішучішими. Ми не помремо і не втечемо, як того хоче Путін, – запевнив Кличко.

Він також закликав Німеччину терміново передати Києву гуманітарну допомогу у вигляді генераторів, теплого одягу та інших необхідних речей.

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Раніше у ДТЕК заявили, що Київ добре захищений системами ППО, тому ймовірність повного відключення світла у столиці дуже мала.

До того ж велика кількість систем введення та генерації розташовані у самому місті, і треба завдати удару по всіх цих об’єктах, щоб електрика повністю зникла.