Листопад, 23 в 10:45

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври в Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ Рівненської області.

Загалом працівники спільно з Нацполіцією та Нацгвардією перевірили понад 350 церковних споруд та 850 осіб.

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Понад пів сотні осіб, серед яких були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, залучили до поглиблених контррозвідувальних опитувань.

Зокрема, їх опитували з використанням поліграфа.

Деякі з них під час перевірки документів надали паспорти та військові квитки СРСР.

Дехто не мав оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мав паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження.

Під час безпекових заходів співробітники СБУ виявили:

проросійську літературу , яка використовується під час навчання в семінарії та приходських школах, зокрема для пропаганди “русского міра”;

, яка використовується під час навчання в семінарії та приходських школах, зокрема для пропаганди “русского міра”; понад 2 млн грн, понад $100 тис. та кілька тисяч російських рублів.

Усі виявлені матеріали передадуть для експертних досліджень.

Мільйони готівки, проросійська література та паспорти СРСР: деталі обшуків у Києво-Печерській лаврі / 14 фотографий

Крім того, під час контррозвідувальних заходів на території Києво-Печерської лаври перебував 32-річний українець, який може бути причетний до протиправної діяльності в Україні проросійського інформаційного агентства Антван.

За свідченнями СБУ, цей чоловік є довіреною особою громадянина РФ Орлова О.В, якому належить однойменна російська компанія ANTVAN GROUP.

Росіянин донедавна володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування.

Після відкриття кримінального провадження це майно заарештовано.

У СБУ наголошують: безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства.

– У своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості щодо діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду й віросповідання, як це визначено Конституцією України, – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що 22 листопада Служба безпеки України разом із Нацполіцією та Нацгвардією прийшла з обшуками до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври в Києві.

Як пояснили у відомстві, до безпекових заходів вдалися для протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.