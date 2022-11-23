В Харьковской области пыталась прорваться вражеская ДРГ – Генштаб ВСУ
В район Старицы Харьковской области попыталась проникнуть российская диверсионно-разведывательная группа.
Об этом сообщили 23 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Вражескую ДРГ обезвредили огнем украинские подразделения.
После этого, по данным Генштаба ВСУ, враг отступил.
В настоящее время в приграничных районах Белгородской области РФ, что на Слобожанском направлении, россияне удерживают группировку войск для демонстрационных действий.
Периодически оккупанты бьют из минометов и ствольной артиллерии по позициям украинских защитников.
В частности, обстреляли районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области.
К демонстрационным и провокационным действиям прибегают россияне и в приграничных районах Брянской и Курской областей, что на Северском направлении.
Под огнем реактивной и ствольной артиллерии РФ находились районы населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасиловка, Кустыно, Дружба, Вольная Слобода, Шалыгино Сумской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.
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