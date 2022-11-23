Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Харьковской области пыталась прорваться вражеская ДРГ – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В район Старицы Харьковской области попыталась проникнуть российская диверсионно-разведывательная группа.

Об этом сообщили 23 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вражескую ДРГ обезвредили огнем украинские подразделения.

Сейчас смотрят

После этого, по данным Генштаба ВСУ, враг отступил.

В настоящее время в приграничных районах Белгородской области РФ, что на Слобожанском направлении, россияне удерживают группировку войск для демонстрационных действий.

Периодически оккупанты бьют из минометов и ствольной артиллерии по позициям украинских защитников.

В частности, обстреляли районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области.

К демонстрационным и провокационным действиям прибегают россияне и в приграничных районах Брянской и Курской областей, что на Северском направлении.

Под огнем реактивной и ствольной артиллерии РФ находились районы населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасиловка, Кустыно, Дружба, Вольная Слобода, Шалыгино Сумской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка