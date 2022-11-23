Ноябрь, 23 в 7:21

В район Старицы Харьковской области попыталась проникнуть российская диверсионно-разведывательная группа.

Об этом сообщили 23 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вражескую ДРГ обезвредили огнем украинские подразделения.

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После этого, по данным Генштаба ВСУ, враг отступил.

В настоящее время в приграничных районах Белгородской области РФ, что на Слобожанском направлении, россияне удерживают группировку войск для демонстрационных действий.

Периодически оккупанты бьют из минометов и ствольной артиллерии по позициям украинских защитников.

В частности, обстреляли районы населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области.

К демонстрационным и провокационным действиям прибегают россияне и в приграничных районах Брянской и Курской областей, что на Северском направлении.

Под огнем реактивной и ствольной артиллерии РФ находились районы населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасиловка, Кустыно, Дружба, Вольная Слобода, Шалыгино Сумской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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