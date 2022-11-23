На Харківщині намагалась прорватись ворожа ДРГ – Генштаб ЗСУ

Листопад, 23 в 7:21

До району Стариці Харківської області спробувала проникнути російська диверсійно-розвідувальна група.

Про це 23 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Ворожу ДРГ знешкодили вогнем українські підрозділи.

Зараз дивляться

Після цього, за даними Генштабу ЗСУ, ворог відійшов.

Нині в прикордонних районах Бєлгородської області РФ, що на Слобожанському напрямку, росіяни утримують угруповання військ для демонстраційних дій.

Періодично окупанти гатять із мінометів та ствольної артилерії по позиціях українських захисників.

Зокрема, обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області.

До демонстраційних та провокаційних дій вдаються росіяни й у прикордонних районах Брянської та Курської областей, що на Сіверському напрямку.

Під вогнем реактивної та ствольної артилерії РФ перебували райони населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода, Шалигіне Сумської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.