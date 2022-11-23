РФ готує майже три десятки операторів безпілотників у Севастополі
Росіяни готують у Криму операторів безпілотних літальних апаратів.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, майже три десятки військовослужбовців вчаться працювати з БПЛА російського та іранського виробництва.
За даними української сторони, триває підготовка на базі одного з навчальних закладів Севастополя.
Заплановано, що навчання триватиме до трьох тижнів.
Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях окупанти зводять додаткові оборонні рубежі вздовж ділянки автошляху Каховка – Мелітополь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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