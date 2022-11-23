РФ готує майже три десятки операторів безпілотників у Севастополі

Листопад, 23 в 9:39

Росіяни готують у Криму операторів безпілотних літальних апаратів.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, майже три десятки військовослужбовців вчаться працювати з БПЛА російського та іранського виробництва.

За даними української сторони, триває підготовка на базі одного з навчальних закладів Севастополя.

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Заплановано, що навчання триватиме до трьох тижнів.

Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях окупанти зводять додаткові оборонні рубежі вздовж ділянки автошляху Каховка – Мелітополь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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