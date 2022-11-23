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РФ в очередной раз доказала, что является страной-террористом: Зеленский о массированном обстреле Украины 23 ноября

Малиновская Ангелина, редактор ленты
РФ в очередной раз доказала, что является страной-террористом: Зеленский о массированном обстреле Украины 23 ноября

Россия в очередной раз доказала, что является страной-террористом, нанеся ракетные удары по украинским объектам.

Об этом в обращении заявил президента Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма. Наконец, спасибо всем европарламентариям. Россия доказала всему миру, что все это правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям. Результат трагичный — большое число раненых, есть погибшие, — отметил он.

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Также глава государства добавил, что над восстановлением энерго- и водоснабжения работают все службы и местные власти.

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— Задания поставим, все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами несокрушимый народ, — сказал Зеленский.

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