РФ в очередной раз доказала, что является страной-террористом: Зеленский о массированном обстреле Украины 23 ноября
Россия в очередной раз доказала, что является страной-террористом, нанеся ракетные удары по украинским объектам.
Об этом в обращении заявил президента Украины Владимир Зеленский.
— Сегодня Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма. Наконец, спасибо всем европарламентариям. Россия доказала всему миру, что все это правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям. Результат трагичный — большое число раненых, есть погибшие, — отметил он.
Также глава государства добавил, что над восстановлением энерго- и водоснабжения работают все службы и местные власти.
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— Задания поставим, все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами несокрушимый народ, — сказал Зеленский.