РФ в очередной раз доказала, что является страной-террористом: Зеленский о массированном обстреле Украины 23 ноября

Ноябрь, 23 в 19:00

Россия в очередной раз доказала, что является страной-террористом, нанеся ракетные удары по украинским объектам.

Об этом в обращении заявил президента Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма. Наконец, спасибо всем европарламентариям. Россия доказала всему миру, что все это правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям. Результат трагичный — большое число раненых, есть погибшие, — отметил он.

Также глава государства добавил, что над восстановлением энерго- и водоснабжения работают все службы и местные власти.

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