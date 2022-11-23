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Россия атаковала Украину 70 ракетами и 5 дронами: ПВО сбила 56 целей

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Россия атаковала Украину 70 ракетами и 5 дронами: ПВО сбила 56 целей
Фото: Unsplash

23 ноября Россия выпустила по Украине 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, Калибр. 51 цель была сбита силами и средствами противовоздушной обороны, также на Юге было уничтожено пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

— Государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота, — сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Отмечается, что пуски были осуществлены из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

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– Воздушные силы продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства, уничтожая вражеские воздушные цели по всей территории Украины, по всем направлениям, – добавляют в сообщении.

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