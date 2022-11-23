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РФ вкотре довела, що є країною-терористом: Зеленський про масований обстріл України 23 листопада

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
РФ вкотре довела, що є країною-терористом: Зеленський про масований обстріл України 23 листопада

Росія вкотре довела, що є країною-терористом, завдавши ракетних ударів по українських об’єктах.

Про це зазначив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Зрештою, дякую всім європарламентаріям. Росія довела всьому світу, що все це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний – велика кількість поранених, є загиблі, – заявив він.

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Він додав, що над відновленням енерго- та водопостачання працюють усі служби та місцева влада.

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– Завдання поставимо, все це відновимо і все це пройдемо, бо ми з вами незламний народ, – каже Зеленський.

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