РФ вкотре довела, що є країною-терористом: Зеленський про масований обстріл України 23 листопада
Росія вкотре довела, що є країною-терористом, завдавши ракетних ударів по українських об’єктах.
Про це зазначив президент України Володимир Зеленський.
– Сьогодні Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Зрештою, дякую всім європарламентаріям. Росія довела всьому світу, що все це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний – велика кількість поранених, є загиблі, – заявив він.
Він додав, що над відновленням енерго- та водопостачання працюють усі служби та місцева влада.
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– Завдання поставимо, все це відновимо і все це пройдемо, бо ми з вами незламний народ, – каже Зеленський.