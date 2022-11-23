Росія атакувала Україну 70 ракетами та 5 дронами: ППО збила 56 цілей

Листопад, 23 в 18:19

23 листопада Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, Калібр. 51 ціль було збито силами та засобами протиповітряної оборони, також на Півдні було знищено п’ять дронів-камікадзе типу Ланцет.

– Держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту, – повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що пуски було здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

– Повітряні сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави, знищуючи ворожі повітряні цілі по всій території України, на всіх напрямках, – додають у повідомленні.