В Николаеве раздаются взрывы — объявлена воздушная тревога
Требует проверки
Днем 23 ноября в Николаеве раздались взрывы.
Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Официального подтверждения пока нет.
Около 13:40 в городе были слышны повторные взрывы.
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На территории области с 12:27 объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о запуске вражеских ракет.
Также в сети сообщали о взрывах в Одесской и Днепропетровской областях. По предварительным данным, там сработала противовоздушная оборона.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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