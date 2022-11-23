Ноябрь, 23 в 13:05

Днем 23 ноября в Николаеве раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Официального подтверждения пока нет.

Около 13:40 в городе были слышны повторные взрывы.

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На территории области с 12:27 объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о запуске вражеских ракет.

Также в сети сообщали о взрывах в Одесской и Днепропетровской областях. По предварительным данным, там сработала противовоздушная оборона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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