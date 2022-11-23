У Миколаєві лунають вибухи – оголошена повітряна тривога
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Вдень 23 листопада у Миколаєві пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах. Офіційного підтвердження наразі немає.
Близько 13:40 у місті було чутно повторні вибухи.
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На території області з 12:27 оголошена повітряна тривога. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про запуски ворожих ракет.
Також у мережі повідомляли про вибухи на Одещині та Дніпропетровщині. За попередніми даними, там спрацювала протиповітряна оборона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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