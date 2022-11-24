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Факты / Україна

Выросла ли преступность на Киевщине в условиях отсутствия света — объяснение Нацполиции

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Выросла ли преступность на Киевщине в условиях отсутствия света — объяснение Нацполиции
Фото: Pixabay

Состояние криминогенной ситуации в Киевской области в условиях отсутствия уличного освещения не изменилось.

Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

– Состояние криминогенной ситуации в условиях отсутствия уличного освещения не изменилось, ухудшения мы не видим и потому уверены, что сил и средств нам хватит, чтобы держать криминогенное состояние в норме. Мы вдвое увеличили количество патрулей как пеших, так и мобильных. Поэтому граждане могут чувствовать себя в безопасности, — отметил он.

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Также глава Нацполиции отметил, что дополнительно привлечено 250 патрулей к 350, которые работали в обычное время. То есть около 600 патрулей следят за безопасностью в городе.

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