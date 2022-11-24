Выросла ли преступность на Киевщине в условиях отсутствия света — объяснение Нацполиции

Ноябрь, 24 в 18:52

Состояние криминогенной ситуации в Киевской области в условиях отсутствия уличного освещения не изменилось.

Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

– Состояние криминогенной ситуации в условиях отсутствия уличного освещения не изменилось, ухудшения мы не видим и потому уверены, что сил и средств нам хватит, чтобы держать криминогенное состояние в норме. Мы вдвое увеличили количество патрулей как пеших, так и мобильных. Поэтому граждане могут чувствовать себя в безопасности, — отметил он.

Также глава Нацполиции отметил, что дополнительно привлечено 250 патрулей к 350, которые работали в обычное время. То есть около 600 патрулей следят за безопасностью в городе.