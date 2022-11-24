Стоял на балконе: человеку обломком оторвало голову во время обстрела Вышгорода

Ноябрь, 24 в 13:19

В Вышгороде из-за ракетного удара России 23 ноября пострадали 35 человек, из них 5 погибли — 4 мужчины и одна женщина. Одному человеку обломком оторвало голову, когда тот находился на балконе.

– Один из погибших стоял на балконе, и ему обломком оторвало голову. Хочу отметить, что тревога звучала уже много времени, но люди не переходили в укрытие. Этот случай показывает, что нет безопасной территории. Если бы эти жители этих домов перешли в укрытие, они остались бы живы, – заявил во время брифинга глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

По его словам, тела нескольких погибших были найдены возле дома, еще одного – в квартире дома, еще трое умерли уже в больнице.

— Сегодня утром умерла женщина – пятая жертва этого взрыва. 30 человек находятся в больнице, — заявил начальник Нацполиции.

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Кроме того, среди пострадавших — 6 детей, они получили легкие ранения.

В общей сложности повреждены четыре дома, детский сад и учебное заведение. В то же время сейчас на месте уже развернуты пункты несокрушимости и обогрева.

Всего на Киевщине в результате вражеского обстрела повреждены 8 домов в Забирье, Чабанах, Глевахе и Украинке. Всего пострадал 41 человек.

— К сожалению, мужчина с 1 этажа многоэтажки в Фастовском районе также получил осколочное ранение, — сказал начальник облполиции.

Также пострадали 6 сотрудников энергетической сферы.

При этом он отметил, что было прямое попадание ракеты.

— По разрушениям в частном секторе (в Чабанах и Глевахе под Киевом, – Ред.) надо проводить расследование (что именно было целью российских ракет, – Ред.). А то, что я лично видел в Вышгороде… по всем признакам мы видим, что есть прямое попадание ракеты, есть соответствующая воронка, и вблизи на расстоянии почти километра нет никаких таких целей, которые могла бы уничтожать РФ. Объекты критической энергетической инфраструктуры находятся на значительном расстоянии, — сказал Небитов.

Он добавил, что “возможно, это неточные координаты, возможно, сознательное запугивание нашего населения, чтобы был хаос, недовольство”.

Напомним, что 23 ноября Россия 70 ракетами и 5 дронами атаковала города Украины, в результате чего во многих городах исчезли свет и водоснабжение.

Фото: Андрей Небитов