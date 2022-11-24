У найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована – ДТЕК

Листопад, 24 в 18:28

ДТЕК відновив роботу своїх електростанцій та електромереж після безпрецедентної атаки на енергосистему.

Відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури – лікарень, водоканалів. Триває поступове підключення побутових споживачів.

– Українська енергосистема вистояла. Російські терористи, які мріяли позбавити нас світла, нічого не досягли. І ніколи цього не зможуть. У найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована, – повідомили у ДТЕК.

Нагадаємо, що 23 листопада росіяни випустили по будівлях та енергетичній інфраструктурі Києва, Київської, Вінницької, Львівської, Кіровоградської, Запорізької, Харківської та Донецької областей 67 крилатих ракет та близько 10 ударних безпілотників Ланцет.

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