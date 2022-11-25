Десятки розбитих вікон: росіяни вдарили ракетами поряд із лікарнею в Запоріжжі
Російські військові завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя.
За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, ворожі ракети влучили поруч із лікарнею.
– На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю – десятки зруйнованих вікон, – зазначив Олександр Старух.
Вибухи в обласному центрі люди почули під час повітряної тривоги, яку оголосили о 20:54 24 листопада.
За пів години секретар міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що гучні звуки зафіксовано на околицях Запоріжжя.
На той час інформації про прильоти не було.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Старух
Фото: Олександр Старух