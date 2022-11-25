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Факти / Україна

Десятки розбитих вікон: росіяни вдарили ракетами поряд із лікарнею в Запоріжжі

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022

Російські військові завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя.

Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022
Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022
Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022
Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022
Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022
Обстріл Запоріжжя 24 листопада 2022
Десятки розбитих вікон: росіяни вдарили ракетами поряд із лікарнею в Запоріжжі / 4 фотографии

За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, ворожі ракети влучили поруч із лікарнею.

– На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю – десятки зруйнованих вікон, – зазначив Олександр Старух.

Вибухи в обласному центрі люди почули під час повітряної тривоги, яку оголосили о 20:54 24 листопада.

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За пів години секретар міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що гучні звуки зафіксовано на околицях Запоріжжя.

На той час інформації про прильоти не було.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух

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