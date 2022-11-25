Листопад, 25 в 6:16

Російські військові завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя.

Десятки розбитих вікон: росіяни вдарили ракетами поряд із лікарнею в Запоріжжі / 4 фотографии

За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, ворожі ракети влучили поруч із лікарнею.

– На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю – десятки зруйнованих вікон, – зазначив Олександр Старух.

Вибухи в обласному центрі люди почули під час повітряної тривоги, яку оголосили о 20:54 24 листопада.

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За пів години секретар міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що гучні звуки зафіксовано на околицях Запоріжжя.

На той час інформації про прильоти не було.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух