Ноябрь, 25 в 14:07

93% граждан считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Таковы результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 20-21 ноября.

По данным социологов, только 3% отрицают это утверждение. Затруднились ответить на этот вопрос только 4% опрошенных респондентов.

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– За последние десять лет количество респондентов, которые соглашаются с тезисом о том, что Голодомор 1932-2033 годов является геноцидом украинского народа, возросло в полтора раза, – отмечают социологи.

Только за последний год эта цифра выросла на восемь процентных пунктов.

– Голодомор 1932-2033 годов признают геноцидом абсолютное большинство жителей западных, центральных и юго-восточных областей страны, – добавляют представители социологической группы Рейтинг.

Также, по их словам, не зафиксировано заметных отклонений по этому вопросу среди представителей разных возрастов.

Чтобы выяснить отношение украинцев к теме Голодомора, социологическая группа Рейтинг в течение 20-21 ноября опросила с помощью телефонных интервью тысячу совершеннолетних респондентов.

Вопросы задавали жителям всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Заметим, что жертвами Голодомора 1932-1933 годов, по разным данным, стали более 4-7 млн ​​украинцев.

Систематической конфискацией урожая зерновых культур и всех других продуктов советские власти стремились уничтожить украинских селян и подавить украинское национально-освободительное движение.

Память жертв Голодомора ежегодно чтят в четвертую субботу последнего месяца осени.

В этом году день памяти выпадает на 26 ноября.

Источник: Социологическая группа Рейтинг