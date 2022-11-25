Динамика заметна: уже 93% украинцев считают Голодомор геноцидом
93% граждан считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Таковы результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 20-21 ноября.
По данным социологов, только 3% отрицают это утверждение. Затруднились ответить на этот вопрос только 4% опрошенных респондентов.
– За последние десять лет количество респондентов, которые соглашаются с тезисом о том, что Голодомор 1932-2033 годов является геноцидом украинского народа, возросло в полтора раза, – отмечают социологи.
Только за последний год эта цифра выросла на восемь процентных пунктов.
– Голодомор 1932-2033 годов признают геноцидом абсолютное большинство жителей западных, центральных и юго-восточных областей страны, – добавляют представители социологической группы Рейтинг.
Также, по их словам, не зафиксировано заметных отклонений по этому вопросу среди представителей разных возрастов.
Чтобы выяснить отношение украинцев к теме Голодомора, социологическая группа Рейтинг в течение 20-21 ноября опросила с помощью телефонных интервью тысячу совершеннолетних респондентов.
Вопросы задавали жителям всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.
Заметим, что жертвами Голодомора 1932-1933 годов, по разным данным, стали более 4-7 млн украинцев.
Систематической конфискацией урожая зерновых культур и всех других продуктов советские власти стремились уничтожить украинских селян и подавить украинское национально-освободительное движение.
Память жертв Голодомора ежегодно чтят в четвертую субботу последнего месяца осени.
В этом году день памяти выпадает на 26 ноября.
Источник: Социологическая группа Рейтинг