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Факти / Україна

Динаміка помітна: уже 93% українців вважають Голодомор геноцидом

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Динаміка помітна: уже 93% українців вважають Голодомор геноцидом
Фото: Depositphotos

93% громадян вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Такими є результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 20-21 листопада.

За даними соціологів, лише 3% заперечують це твердження. Вагалися із відповіддю на це питання лише 4% опитаних респондентів.

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Опитування групи Рейтинг про Голодомор 1932-1933 років

– За останні десять років кількість респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-2033 років є геноцидом українського народу, зросла в півтори рази, – підсумовують соціологи.

Лише за останній рік ця цифра зросла на вісім відсоткових пунктів.

– Голодомор 1932-2033 років визнають геноцидом абсолютна більшість жителів західних, центральних та південно-східних областей країни, – додають представники соціологічної групи Рейтинг.

Опитування групи Рейтинг про Голодомор 1932-1933 років

Також, за їхніми словами, не зафіксовано помітних відхилень із цього питання серед представників різних вікових груп.

Щоб з’ясувати ставлення українців до теми Голодомору, соціологічна група Рейтинг протягом 20-21 листопада опитала за допомогою телефонних інтерв’ю тисячу повнолітніх респондентів.

Питання ставили жителям усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок.

Зауважимо, що жертвами Голодомору 1932-1933 років, за різними даними, стали понад 4-7 млн українців.

Систематичною конфіскацією урожаю зернових культур та всіх інші продуктів радянська влада прагнула знищити українських селян і придушити український національно-визвольний рух.

Пам’ять жертв Голодомору щорічно вшановують у четверту суботу останнього місяця осені.

Цьогоріч день пам’яті випадає на 26 листопада.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг

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