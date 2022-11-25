Динаміка помітна: уже 93% українців вважають Голодомор геноцидом

Листопад, 25 в 14:07

93% громадян вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Такими є результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 20-21 листопада.

За даними соціологів, лише 3% заперечують це твердження. Вагалися із відповіддю на це питання лише 4% опитаних респондентів.

Зараз дивляться

– За останні десять років кількість респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-2033 років є геноцидом українського народу, зросла в півтори рази, – підсумовують соціологи.

Лише за останній рік ця цифра зросла на вісім відсоткових пунктів.

– Голодомор 1932-2033 років визнають геноцидом абсолютна більшість жителів західних, центральних та південно-східних областей країни, – додають представники соціологічної групи Рейтинг.

Також, за їхніми словами, не зафіксовано помітних відхилень із цього питання серед представників різних вікових груп.

Щоб з’ясувати ставлення українців до теми Голодомору, соціологічна група Рейтинг протягом 20-21 листопада опитала за допомогою телефонних інтерв’ю тисячу повнолітніх респондентів.

Питання ставили жителям усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок.

Зауважимо, що жертвами Голодомору 1932-1933 років, за різними даними, стали понад 4-7 млн українців.

Систематичною конфіскацією урожаю зернових культур та всіх інші продуктів радянська влада прагнула знищити українських селян і придушити український національно-визвольний рух.

Пам’ять жертв Голодомору щорічно вшановують у четверту суботу останнього місяця осені.

Цьогоріч день пам’яті випадає на 26 листопада.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг