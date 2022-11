Хорватія навчатиме українських військових – Резніков

Уряд Хорватії погодив навчання українських військових у країні.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Олексій Резніков подякував очільнику уряду Хорватії Андрею Пленковичу та міністру оборони Маріо Баножичу за підтримку.

The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in ????????.

A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.

Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022