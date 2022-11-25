Хорватія навчатиме українських військових – Резніков
Уряд Хорватії погодив навчання українських військових у країні.
Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
– Сучасна, добре навчена армія з потужними партнерами обов’язково переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників, – написав очільник Міноборони.
Олексій Резніков подякував очільнику уряду Хорватії Андрею Пленковичу та міністру оборони Маріо Баножичу за підтримку.
The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in ????????.
A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.
Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support!
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022
Зауважимо, що два тижні тому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відвідавши центр програми підготовки українських військових Lydd Army Camp у Великій Британії, висловлював захоплення швидкістю та самовідданістю навчання наших солдатів.
Після побаченого генсек НАТО запевнив, що знання, які опанували українські захисники, допоможуть змінити ситуацію на фронті.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олексій Резніков