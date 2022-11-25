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Факти / Україна

Хорватія навчатиме українських військових – Резніков

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Уряд Хорватії погодив навчання українських військових у країні.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Сучасна, добре навчена армія з потужними партнерами обов’язково переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників, – написав очільник Міноборони.

Олексій Резніков подякував очільнику уряду Хорватії Андрею Пленковичу та міністру оборони Маріо Баножичу за підтримку.

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Зауважимо, що два тижні тому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відвідавши центр програми підготовки українських військових Lydd Army Camp у Великій Британії, висловлював захоплення швидкістю та самовідданістю навчання наших солдатів.

Після побаченого генсек НАТО запевнив, що знання, які опанували українські захисники, допоможуть змінити ситуацію на фронті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олексій Резніков

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