Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Столтенберг поражен скоростью обучения украинских военных

Евгения Грейс, редактор ленты
Столтенберг поражен скоростью обучения украинских военных

Генеральный секретарь северной Атлантического альянса Йенс Столтенберг впечатлен навыками украинских военных, которые они приобрели за несколько недель обучения в Великобритании.

Об этом он рассказал после посещения центра программы подготовки военных из Украины в Lydd Army Camp в Великобритании.

Я впечатлен тем, что я видел. Я видел навыки, самоотверженность украинских солдат, которые здесь проходят обучение, и меня вдохновляет то, как многому они учатся, как многого они могут достичь всего за несколько недель, и я уверен, что это будет иметь значение на поле боя в Украине, — сказал Столтенберг.

Он поблагодарил Соединенное Королевство, Канаду, Литву и “другие страны, которые участвуют в этих учениях, чтобы поддержать Украину в защите своей страны”. Он отметил высокое участие Великобритании в этом направлении.

Сейчас смотрят

Кроме того, он поблагодарил Соединенное Королевство и министра обороны Бена Уоллеса за то, как они его приняли.

Читайте
НАТО и США не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине при одном условии – СМИ

Фото: НАТО

Источник: Интерфакс-Украина
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка