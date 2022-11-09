Ноябрь, 09 в 17:46

Генеральный секретарь северной Атлантического альянса Йенс Столтенберг впечатлен навыками украинских военных, которые они приобрели за несколько недель обучения в Великобритании.

Об этом он рассказал после посещения центра программы подготовки военных из Украины в Lydd Army Camp в Великобритании.

Я впечатлен тем, что я видел. Я видел навыки, самоотверженность украинских солдат, которые здесь проходят обучение, и меня вдохновляет то, как многому они учатся, как многого они могут достичь всего за несколько недель, и я уверен, что это будет иметь значение на поле боя в Украине, — сказал Столтенберг.

Он поблагодарил Соединенное Королевство, Канаду, Литву и “другие страны, которые участвуют в этих учениях, чтобы поддержать Украину в защите своей страны”. Он отметил высокое участие Великобритании в этом направлении.

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Кроме того, он поблагодарил Соединенное Королевство и министра обороны Бена Уоллеса за то, как они его приняли.

Фото: НАТО