Листопад, 26 в 15:03

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими – до України повернули 12 людей, серед яких не тільки військові, але й троє цивільних.

За його словами, серед звільнених четверо бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонники, тероборонівець і цивільні – подружжя та чоловік, що вважався зниклим безвісти.

– Серед військових – двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів. Додому їдуть воїни, які захищали, зокрема, Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний. За останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців. Працюємо над звільненням всіх наших людей. Не зупиняємось, – написав Андрій Єрмак.