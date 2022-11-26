Ноябрь, 26 в 19:05

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Российские войска все еще пытаются атаковать, однако Вооруженные силы Украины не дают им прорвать оборону. В то же время на ход боев может существенно повлиять ухудшение погодных условий.

Об этом проинформировал в эфире общенационального телемарафона спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, под Бахмутом может в среднем происходить до 200 обстрелов в сутки: как военных позиций, так и самого города. Бахмут и Авдеевское направление остаются для российских войск приоритетными.

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Череватый уточнил, что на некоторых небольших участках путинские войска уже неспособны наступать. Но на главных направлениях они продолжают атаки, совершают десятки штурмов, используют ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки, минометы и авиацию.

– Однако, несмотря на все свои усилия, они встречают сверхмощное сопротивление наших военнослужащих. Несмотря на погодные условия, на то, что иногда приходится быть по колено в воде, наши воины держат оборону, не дают ее прорвать. Не дают врагу осуществить главную свою цель: прорвать нашу оборону и выйти на оперативное пространство, чтобы дальше наступать в Донецкой области, а, возможно, и на другие регионы, — отметил Череватый.

Он добавил, что ВСУ наносят врагу огромные потери. Украинские военные бьют высокоточными боеприпасами по штабам армии РФ, по вражеским складам с артиллерийскими снарядами, а также по большому скоплению техники и личного состава.

В частности, в Луганской области недавно мобилизованные попали под мощный огонь артиллерии ВСУ. А во время освобождения села Макеевка их разбили украинские десантники.

– Под этим огнем артиллерии там были безумные потери. Они побежали назад, их там загоняли в Сватово в подвалы, объявили дезертирами. И там появилось такое интересное явление, что их родители и родственники стали приезжать туда, самоорганизовываться в “комитеты солдатских матерей”. И это даже вчера заставило Путина имитировать встречу с этими “солдатскими матерями”, хотя на самом деле это были подставные лица, – рассказал Череватый.

Он подчеркнул, что атаки российских подразделений в Донецкой области может приостановить плохая погода.

Череватый объяснил, что при ухудшении погодных условий сначала не сможет передвигаться по полям и некоторым дорогам колесная техника. Речь идет о БТР, автомобильной технике, подвозящей боеприпасы. А в дальнейшем трудно будет передвигаться и гусеничной технике – танкам и БМП, являющимся ключевым вооружением на поле боя во время атак.

– Безусловно, если будут большие дожди, туман и слякоть, это очень сильно притормозит атакующие действия любой стороны. Соответственно на Бахмутском и Авдеевском направлениях это приостановит атаки россиян… Несомненно, это (ухудшение погодных условий, — Ред.) может повлиять очень серьезно на ход боевых действий, — заявил Череватый.

Он заверил, что ВСУ и украинское военное командование наблюдают за всеми перегруппировками сил оккупантов. И как показывает предыдущая практика боевых действий, ВСУ, как правило, успевают предупредить действия врага и быстрее нанести ему удар.