Листопад, 26 в 19:05

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Російські війська все ще намагаються атакувати, проте Збройні сили України не дають їм прорвати оборону. Водночас на перебіг боїв може суттєво вплинути погіршення погодних умов.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

За його словами, під Бахмутом може в середньому відбуватися до 200 обстрілів за добу: як військових позицій, так і самого міста. Бахмут і Авдіївський напрямок залишаються для російських військ пріоритетними.

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Череватий уточнив, що на деяких невеликих ділянках путінські війська вже нездатні наступати. Але на головних напрямках вони продовжують атаки, здійснюють десятки штурмів, використовують ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, танки, міномети та авіацію.

– Проте, попри всі свої зусилля, вони натрапляють на надпотужний опір наших військовослужбовців. Попри погодні умови, те, що іноді доводиться бути по коліна в воді, наші воїни тримають оборону, не дають прорвати її. Не дають ворогу здійснити головну свою мету: прорвати нашу оборону і вийти на оперативний простір, щоб далі наступати на Донеччині, а, можливо, й на інші регіони, – зазначив Череватий.

Він додав, що ЗСУ завдають ворогу величезних втрат. Українські військові б’ють високоточними боєприпасами по штабах армії РФ, по ворожих складах з артилерійськими снарядами, а також по великому скупченню техніки та особового складу.

Зокрема, на Луганщині нещодавно мобілізовані потрапили під потужний вогонь артилерії ЗСУ. А під час звільнення села Макіївка їх ще й розбили українські десантники.

– Під цим вогнем артилерії там були шалені втрати. Вони побігли назад, їх там заганяли в Сватовому в підвали, оголосили дезертирами. І там з’явилося таке цікаве явище, що їхні батьки та родичі почали приїжджати туди, самоорганізовуватися в “комітети солдатських матерів”. І це навіть учора змусило Путіна імітувати зустріч із цими “солдатськими матерями”, хоча насправді це були підставні особи, – розповів Череватий.

Він наголосив, що атаки російських підрозділів на Донеччині може призупинити погана погода.

Череватий пояснив, що при погіршенні погодних умов спочатку не зможе пересуватися полями та деякими дорогами колісна техніка. Йдеться про БТР, автомобільну техніку, яка підвозить боєприпаси. А в подальшому важко буде пересуватися і гусеничній техніці – танкам і БМП, які є ключовим озброєнням на полі бою під час атак.

– Безперечно, якщо будуть великі дощі, туман та сльота, це дуже сильно пригальмує атакувальні дії будь-якої сторони. Відповідно на Бахмутському та Авдіївському напрямку це призупинить атаки росіян… Безсумнівно, це (погіршення погодних умов, – Ред.) може вплинути і дуже серйозно на хід бойових дій, – заявив Череватий.

Він запевнив, що ЗСУ та українську військове командування спостерігають за всіма перегрупуваннями сил окупантів. І як показує попередня практика бойових дій, ЗСУ зазвичай встигають запобігти діям ворога та швидше завдати йому удару.