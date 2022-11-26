Листопад, 26 в 19:47

Російські агресори намагаються продовжувати наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках і ведуть активну оборону на Куп’янському.

Про це в середу, 26 листопада, повідомляє пресслужба Генштабу.

Зазначається, що на Лиманському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

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– Зокрема, по районах населених пунктів Берестове, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині та Терни і Райгородок Донецької області. Біля Берестового противник застосував ударний БпЛА, – йдеться в повідомленні.

Ворог обстріляв з артилерії різних типів райони Білогорівки, Соледару, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Андріївки, Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Російська авіація, тим часом, завдала удару в районі Авдіївки, а в районі Нью-Йорка задіяли ворожий ударний БпЛА.

Агресори обороняються на Новопавлівському та Запорізькому напрямку, обстрілюють з мінометів, реактивної та ствольної артилерії такі райони, як Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське і Зелений Гай на Запоріжжі.

Авіаударів завдано по районах Времівки Донецької області та Чарівного – Запорізької.

Росіяни продовжуть обстрілювати з артилерії українських захисників і населені пункти на правому березі річки Дніпро.

Тим часом на Криворізькому та Херсонському напрямках противник продовжує удосконалювати фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів та позицій.

– Задіяв увесь спектр артилерії для обстрілів населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Берислав, Микільське, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Музиківка, Чорнобаївка Херсонської області та міста Херсон, – зазначили у Генштабі.

Вороги продовжуть готувати новоприбулих мобілізованих військовослужбовців на окупованих українських територіях.

А в Новопетриківці Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю.

Разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

У Запорізькій області в тимчасово окупованому місті Пологи виявили місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України.

Тим часом на Кримському півострові у Джанкої окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.