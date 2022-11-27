Первые минуты после удара РФ по Киеву 23 ноября глазами патрульных

Ноябрь, 27 в 19:08

Инспекторы патрульной полиции Киева оказались в нескольких десятках метров от места, где произошел взрыв в результате атаки РФ столицы 23 ноября.

Видео первых минут после взрыва опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Он написал, что 23 ноября инспекторы ехали на свой квадрат патрулирования, когда произошел взрыв.

Патрульные отправились в эпицентр происшествия пешком, так как на дорогах образовалась большая пробка.

— Прибыли на место, начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одному мужчине с тяжелым ранением конечности наложили турникет и передали военным медикам, — написал в Facebook Белошицкий.

После этого на место происшествия приехали дополнительные экипажи полиции, кареты скорой помощи и спасатели.

После чего обеспечили беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации потерпевших.

— Готовьтесь к разным сценариям вероломства врага. Свет, вода, тепло, инфраструктура, тьма на улицах — мы все это преодолеем вместе и выстоим. Вместе. Это все временное. А воля и свобода — вечны. Помним это и стоим, — добавил Белошицкий.

Фото: скрин с видео