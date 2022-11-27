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Факты / Україна

Первые минуты после удара РФ по Киеву 23 ноября глазами патрульных

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Первые минуты после удара РФ по Киеву 23 ноября глазами патрульных

Инспекторы патрульной полиции Киева оказались в нескольких десятках метров от места, где произошел взрыв в результате атаки РФ столицы 23 ноября.

Видео первых минут после взрыва опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Он написал, что 23 ноября инспекторы ехали на свой квадрат патрулирования, когда произошел взрыв.

Патрульные отправились в эпицентр происшествия пешком, так как на дорогах образовалась большая пробка.

— Прибыли на место, начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одному мужчине с тяжелым ранением конечности наложили турникет и передали военным медикам, — написал в Facebook Белошицкий.

После этого на место происшествия приехали дополнительные экипажи полиции, кареты скорой помощи и спасатели.

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После чего обеспечили беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации потерпевших.

— Готовьтесь к разным сценариям вероломства врага. Свет, вода, тепло, инфраструктура, тьма на улицах — мы все это преодолеем вместе и выстоим. Вместе. Это все временное. А воля и свобода — вечны. Помним это и стоим, — добавил Белошицкий.

Фото: скрин с видео

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