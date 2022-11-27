Перші хвилини після удару РФ по Києву 23 листопада очима патрульних

Листопад, 27 в 19:08

Інспектори патрульної поліції Києва опинилися за кілька десятків метрів від місця, де стався вибух внаслідок атаки РФ столиці 23 листопада.

Відео перших хвилин після вибуху опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Він написав, що 23 листопада інспектори їхали на свій квадрат патрулювання, коли стався вибух.

Патрульні вирушили в епіцентр події пішки, оскільки на дорогах утворився великий затор.

– Прибули на місце, почали надавати медичну допомогу постраждалим. Одному чоловікові з тяжким пораненням кінцівки наклали турнікет та передали військовим медикам, – написав Білошицький у Facebook.

Після цього на місце події приїхали додаткові екіпажі поліції, карети швидкої допомоги та рятувальники.

Потім забезпечили безперешкодний проїзд оперативного транспорту, охорону місця події та допомогу в евакуації потерпілих.

– Готуйтеся до різних сценаріїв віроломства ворога. Світло, вода, тепло, інфраструктура, темрява на вулицях – ми все це подолаємо разом та вистоїмо. Разом. Це все тимчасове. А воля і свобода – вічні. Пам’ятаємо це і стоїмо, – додав Білошицький.

Фото: скрін з відео