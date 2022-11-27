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Факти / Україна

Питання часу: коли буде знищено Чорноморський флот РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Чорноморський флот РФ
Фото: Pixabay

Зараз Росія концентруються на Авдіівському та Бахмутському напрямках, куди перекидає основні сили і засоби, тому є прогалини в обороні її позицій на півдні і зокрема в Криму, де базується ЧФ РФ.

Про це розповів в ефірі телемарафону голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

– Ми розуміємо, що саме південь, навколо Криму, узбережжя Азовського моря будуть для них проблемними, тому що вони перекидатимуть звідти сили і оголювати свої зони. Тому знищення Чорноморського флоту – це питання часу, – вважає екперт.

За його словами, ЧФ РФ так і не був повноцінно задіяний у цій війні, окрім ракетних обстрілів.

Зараз дивляться

– Ми впевнені, що до кінця наступного року, навіть до середини, більшої частини ЧФ не існуватиме, саме бойової частини, – уточнив Загороднюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 277-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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