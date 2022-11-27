Россия планирует усилить подразделения за счет перекидывания своих солдат из Беларуси — Генштаб

Ноябрь, 27 в 19:46

Ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированных территориях Украины за счет перекидывания отдельных подразделений с территории Беларуси после получения ими боевых способностей.

Об этом заявили в Генеральном штабе.

— Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, подразделения врага продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, ведению демонстрационных и провокационных действий.

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К слову, в ВСУ сказали, сколько в Беларуси готовы воевать на стороне РФ.