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Факти / Україна

Росія планує посилити підрозділи за рахунок перекидання своїх солдатів з Білорусі – Генштаб

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Росія планує посилити підрозділи за рахунок перекидання своїх солдатів з Білорусі – Генштаб

Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території Білорусі після набуття ними бойових спроможностей.

Про це заявили у Генеральному штабі.

– Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, підрозділи ворога продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, ведення демонстраційних і провокаційних дій.

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До речі, у ЗСУ сказали, скільки у Білорусі готові воювати на боці РФ.

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