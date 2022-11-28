Уже на следующей неделе Украина вернется к привычным графикам отключения света — YASNO

Ноябрь, 27 в 22:46

С начала следующей недели в Украине ожидается возврат к привычным графикам подачи электроэнергии.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

— По моим персональным прогнозам, мы ожидали, что это будет немного раньше, но видим, что в эти выходные еще есть экстренные отключения. Я рассчитываю на начало следующей недели, которая будет уже завтра или во вторник, надеюсь, что мы вернемся к привычным уже графикам. Но это зависит от запуска генерации и еще от нескольких моментов, поэтому будем ждать, — отметил он.

Кроме того, Коваленко посоветовал украинцам не использовать все электроприборы сразу после включения света, так как это перегружает систему.

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– Баланс – это действительно такая история, что генерируется ровно столько, сколько потребляется. Его невозможно накопить. Поэтому мой персональный совет: не включать все сразу в первые минуты, надо делать дела постепенно, — подчеркнул Коваленко.

Также гендиректор добавил, что потребители должны всегда экономить электроэнергию.