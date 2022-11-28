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Факти / Україна

Вже наступного тижня Україна повернеться до звичних графіків відключення світла – YASNO

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вже наступного тижня Україна повернеться до звичних графіків відключення світла – YASNO
Фото: Depositphotos

З початку наступного тижня в Україні очікується повернення до звичних графіків подачі електроенергії.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

– За моїми персональними прогнозами, ми очікували, що це буде трішки раніше, але бачимо, що на цих вихідних ще є екстрені відключення. Я розраховую на початок наступного тижня, який буде вже завтра чи у вівторок, маю надію, що ми повернемось до звичних вже графіків. Але це залежить від запуску генерації і ще від декількох моментів, тому будемо чекати, – зазначив він.

Крім того, Коваленко порадив українцям не вмикати всі електроприлади одразу після появи світла, бо це перевантажує систему.

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– Баланс – це дійсно така історія, що генерується рівно стільки, скільки споживається. Його неможливо накопичити. Тому моя персональна порада: не вмикати все одразу в перші хвилини, треба робити справи поступово, – акцентував Коваленко.

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Також гендиректор додав, що споживачі мають завжди економити електроенергію.

– Нам треба економити кожен-кожен кіловат, і це наразі єдина можливість для того, щоб всі споживачі більш рівномірно отримували електроенергію, – підкреслив Коваленко.

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