Херсон очень уязвим перед российской артиллерией — британская разведка

Ноябрь, 28 в 12:18

Несмотря на освобождение Силами обороны 11 ноября Херсона, российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать город из артиллерии.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Например, только 24 ноября жертвами обстрелов стали 10 человек. 27 ноября в этом районе было зарегистрировано 54 обстрела.

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Город уязвим, потому что остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем, с помощью которых оккупанты ведут обстрелы с восточного берега реки Днепр. Там российские войска недавно укрепили оборонительные рубежи.

Больше всего ущерба Херсону наносят удары снарядов из реактивных систем залпового огня, в основном систем БМ-21 Град.

Ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что после деоккупации правобережной части Херсонщины россияне убили 32 мирных жителей.

Источник: UK Ministry of Defence