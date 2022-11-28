Херсон дуже вразливий перед російською артилерією – британська розвідка

Листопад, 28 в 12:18

Попри визволення Силами оборони 11 листопада Херсону, російські окупанти продовжують щодня обстрілювати місто з артилерії.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Наприклад, лише 24 листопада жертвами обстрілу стали 10 людей. 27 листопада у цьому районі було зареєстровано 54 обстріли.

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Місто вразливе, бо залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем, за допомогою яких окупанти ведуть обстріл зі східного берега річки Дніпро. Там російські війська нещодавно зміцнили оборонні рубежі.

Найбільше шкоди Херсону завдають удари снарядів із реактивних систем залпового вогню, переважно систем БМ-21 Град.

Раніше очільник Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що після деокупації правобережної частини Херсонщини росіяни вбили 32 мирних жителів.

Джерело: UK Ministry of Defence