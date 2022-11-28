Оккупанты не выпускают мужчин из Васильевки в Запорожье — Федоров

Ноябрь, 28 в 16:17

Городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире Єдиних новин рассказал о новом всплеске террора по отношению к мужчинам на временно оккупированных территориях.

– Уже в течение двух дней на блокпосту в Васильевке российские военные не выпускают в сторону Запорожья мужчин, у которых либо нет военного билета, либо есть военный билет, подтверждающий пригодность к службе, – отметил он.

Кроме того, оккупанты назначили “наблюдателя” над тюрьмами временно оккупированных территорий Запорожской области. Федоров утверждает, что задачей оккупантов является вербовка заключенных в военные группировки РФ.

– Понятно, что враг собирается использовать наших мужчин в качестве пушечного мяса на первой линии фронта, – добавил он.

Также мэр города напомнил, что есть еще два альтернативных пути эвакуации – в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через Крым.