Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты не выпускают мужчин из Васильевки в Запорожье — Федоров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Іван Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире Єдиних новин рассказал о новом всплеске террора по отношению к мужчинам на временно оккупированных территориях.

– Уже в течение двух дней на блокпосту в Васильевке российские военные не выпускают в сторону Запорожья мужчин, у которых либо нет военного билета, либо есть военный билет, подтверждающий пригодность к службе, – отметил он.

Кроме того, оккупанты назначили “наблюдателя” над тюрьмами временно оккупированных территорий Запорожской области. Федоров утверждает, что задачей оккупантов является вербовка заключенных в военные группировки РФ.

Читайте
Обещают награду 500 тыс. рублей: в Мелитополе оккупанты объявили “охоту” на партизан

– Понятно, что враг собирается использовать наших мужчин в качестве пушечного мяса на первой линии фронта, – добавил он.

Также мэр города напомнил, что есть еще два альтернативных пути эвакуации – в сторону Грузии и европейских стран через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через Крым.

Сейчас смотрят

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка