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Факти / Україна

Окупанти не випускають чоловіків з Василівки на Запоріжжі – Федоров

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Іван Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі Єдиних новин розповів про новий виток терору по відношенню до чоловіків на тимчасово окупованих територіях.

 – Вже протягом 2-х днів на блок-пості у Василівці російські військові не випускають в сторону Запоріжжя чоловіків, у яких або немає військового квитка, або є військовий квиток, який підтверджує придатність до служби, – зазначив він.

Крім того, окупанти призначили “наглядача” над тюрмами тимчасово окупованих територій Запорізької області. Федоров стверджує, що завданням окупантів є вербування ув’язнених до військових угрупувань РФ.

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– Зрозуміло, що ворог збирається використовувати наших чоловіків в якості гарматного м’яса на першій лінії фронту, – додав він.

Також мер міста нагадав, що є ще 2 альтернативні шляхи евакуації – в сторону Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через Крим.

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