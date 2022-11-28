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Факты / Україна

Оккупанты вывезли всех активных коллаборантов из Новой Каховки

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Оккупанты вывезли всех активных коллаборантов из Новой Каховки
Фото: Depositphotos

Все активные коллаборанты покинули Новую Каховку, однако речь идет не только о тех, кто занимал должности в оккупационной администрации. Также покинули город и те, кто участвовал в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и принуждал жителей к сотрудничеству.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления со ссылкой на сообщения местного подполья.

— Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени, — говорится в сообщении.

В то же время Центр национального сопротивления призывает местных жителей покинуть город к моменту его деоккупации ВСУ.

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Источник: Центр национального сопротивления

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