Окупанти вивезли всіх активних колаборантів з Нової Каховки

Листопад, 28 в 8:05

Всі активні колаборанти залишили Нову Каховку, проте йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації. Також залишили місто й ті хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву з посиланням на повідомлення місцевого підпілля.

– Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу, – йдеться у повідомленні.

Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ.

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Джерело: Центр національного спротиву