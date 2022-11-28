Отключения света в Киеве возможны до весны – Кличко

Ноябрь, 28 в 9:15

Даже в случае развития худших сценариев полной эвакуации в Киеве не будет, однако отключения электроэнергии могут продолжаться до самой весны, заявил мэр столицы Виталий Клиско.

– Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий, даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий. Полной эвакуации не будет – может быть, частичная, – сказал он.

Кличко подчеркнул, что в целом это нельзя назвать эвакуацией – это, скорее, временный переезд людей отдельных категорий в пригород.

В то же время предупредил – отключения света могут продолжаться до весны.

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– Это также связано с низкими температурами, у многих людей стоят теплонагревающие приборы – у кого-то теплые полы, у кого-то УФ. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии. Поэтому идет большая нагрузка на энергосистему, – объяснил мэр столицы.

Он также напомнил, что в Киеве уже работают 430 пунктов обогрева и будут открываться новые.

Ранее в интервью немецкому изданию Bild, вышедшему перед последним ракетным обстрелом 23 ноября, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что грядущая зима может оказаться самой тяжелой для столицы со времен Второй мировой войны, поэтому не исключил эвакуации части города.

Фото: Виталий Кличко