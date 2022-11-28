Відключення світла у Києві можливі до весни – Кличко

Листопад, 28 в 9:15

Навіть у разі розвитку найгірших сценаріїв повної евакуації у Києві не буде, проте відключення електроенергії можуть тривати до самої весни, заявив мер столиці Віталій Кличко.

– Ми повинні бути готовими до різних сценаріїв, зокрема і до поганих. На цей випадок у кожного з нас є алгоритм дій навіть у випадку евакуації. Я не виключаю найгіршого сценарію. Повної евакуації не буде – можливо, часткова, – сказав він.

Кличко наголосив, що загалом це не можна назвати евакуацією – це, радше, тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя.

Водночас попередив – відключення світла можуть тривати до весни.

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– Це пов’язано також з низькими температурами, у багатьох людей стоять теплонагрівальні прилади – у когось тепла підлога, у когось УФ. Люди в холодний час завжди споживають більше електроенергії. Тому йде більше навантаження на енергосистему, – пояснив мер столиці.

Він також нагадав, що у Києві вже працюють 430 пунктів обігріву і відкриватимуться нові.

Раніше в інтерв’ю німецькому виданню Bild, яке вийшло перед останнім ракетним обстрілом 23 листопада, мер Києва Віталій Кличко заявив, що прийдешня зима може виявитися найгіршою для столиці з часів Другої світової війни, тому не виключив евакуації частини міста.

Фото: Віталій Кличко